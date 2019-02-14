Чиновник Киевской областной ОГА потратил деньги для переселенцев на частное жилье, - НАБУ

Более 7 млн гривен удалось возместить.

Чиновник Киевской областной ОГА потратил деньги для переселенцев на частное жилье, - НАБУ
Фото: ssu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование и 11 февраля 2019 года передало в суд обвинительный акт в отношении чиновника Киевской ОГА - начальника службы по делам детей и семьи. Чиновника обвиняют в том, что он направил средства, выделенне Евросоюзом для переселенцев, на модернизацию частной недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В ходе досудебного расследовани детективы инициировали инвентаризацию активов Службы по делам детей и семьи, и смогли возместить более 7 млн гривен путем возврата имущества в коммунальную и государственную собственность.

19 декабря 2018 должностному Киевской ОГА и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Напомним, в августе 2018 года Октябрьский районный суд Харькова признал виновной начальницу службы по делам детей Новобаварского района Харькова, которая допустила смерть трехлетнего ребенка вследствие насилия в семье. Чиновницу приговорили к трем годам тюрьмы с испытательным сроком в один год за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.


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