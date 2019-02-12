Прокуратура открыла дело по факту давления на священников, перешедших в ПЦУ в Житомирской области

Нарушение права граждан на вероисповедание является недопустимым.

Прокуратура открыла дело по факту давления на священников, перешедших в ПЦУ в Житомирской области
Фото: Макс Требухов

В Житомире начато расследование по факту оказания давления на священников Православной Церкви Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"В понедельник, 11 февраля 2019 года, Житомирская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений)", - говорится в сообщении.

Как установлено из публикаций в средствах массовой информации, священникам, которые перешли в Православную Церковь Украины, от представителей УПЦ Московского патриархата поступают смс-сообщение с угрозами и призывами к покаянию и тому подобное. Таким образом, нарушается право граждан на вероисповедание, что является недопустимым, подчеркнул Лысенко.

"Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия, проверяются обнародованные в прессе факты, устанавливается непосредственная причастность лиц к совершению уголовного преступления", - добавил он.

Напомним, в Житомирской епархии ПЦУ заявили, что на священников, которые перешли в ПЦУ, оказывается давление иерархом Русской Церкви в Украине митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом. Он рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию.

В епархии сообщили, что, кроме указанных действий, митрополит Виссарион также предупреждает, что в общины, которые перешли в ПЦУ, будут прибывать роSSийские священники и люди, которые "могут помочь покаяться".

Напомним, в Житомирской области к ПЦУ присоединились уже более 20 приходов. Ранее в СБУ заявили, что спецслужбы РФ ищут желающих поджигать храмы УПЦ МП.


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