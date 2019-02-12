Конгресс США договорился о предотвращении нового "шатдауна"

Пока неизвестно, поддержит ли это соглашение президент Дональд Трамп.

Конгресс США договорился о предотвращении нового "шатдауна"
Фото: Wiki

Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли предварительных договоренностей, которые могут предотвратить второй за эту зиму шатдаун.

Об этом пишет "Настоящее время".

Сенатор-республиканец Ричард Шелби заявил, что группе переговорщиков удалось достигнуть "принципиального соглашения", но не стал раскрывать подробностей сделки.

Частичная приостановка работы правительства произойдет, если к концу дня пятницы не будет принято решение о продлении его финансирования.

Пока неизвестно, поддержит ли это соглашение президент Дональд Трамп, но выступая перед сторонниками в Техасе, он заявил, что "мы в любом случае построим стену".

Первый шатдаун, начавшийся еще в декабре 2018 года, продлился 35 дней и стал самым длительным в истории США. Президент Трамп требовал выделить более $5 миллиардов на строительство стены на границе США с Мексикой, но Палата представителей, которой руководят демократы, отказывалась эти деньги выделять.

Шатдаун затронул сотрудников Минтранса, МВД, Министерства внутренней безопасности, Минюста, Минфина, Минторга и некоторых других госведомств, кроме Минобороны, Минздрава, Минэнергетики и Минобразования. По разным данным, примерно 420 тысяч человек работали без оплаты, еще 380 тысячам людей пришлось уйти в вынужденный неоплачиваемый отпуск.


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