Украина не пойдет на открытие диппредставительства Приднестровья в Киеве, - МИД

"У нас уже есть дипломатическое представительство, и это - представительство Молдовы".

?Украина не пойдет на открытие диппредставительства Приднестровья в Киеве, - МИД
Екатерина Зеленко
Фото: LB.ua

Украина не пойдет на открытие "дипломатического представительства" непризнанного Приднестровья в Украине.

Об этом заявила на брифинге спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, отвечая на вопрос корреспондента LB.ua.

"У нас уже есть дипломатическое представительство, и это - представительство Молдовы", сказала Зеленко.

По ее словам, Украина как страна-гарант будет продолжать усилия по приднестровскому урегулированию.

Напомним, ранее лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил о намерении открыть представительства "ПМР" в Брюсселе и Киеве.

Украина не признает Приднестровья, как и все государства-члены ООН. Независимость Приднестровья признали только три территории - частично признанные Южная Осетия и Абхазия, а также непризнанный Нагорный Карабах.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Регион имеет существенную поддержку РоSSии - политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибли около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части роSSийской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему роSSийско-молдавскому соглашению на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием роSSийских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, РоSSия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС). На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа роSSийских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

22 июня 2018 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.


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