Депутаты попросили КС пояснить процедуру переизбрания членов ВСП

На этой неделе адвокаты будут избирать двоих членов ВСП.

Депутаты попросили КС пояснить процедуру переизбрания членов ВСП
Фото: facebook.com/highcouncilofjustice

48 депутатов Верховной Рады обратились в Конституционный Суд по поводу процедуры избрания нового состава Высшего совета правосудия. Соответствующее обращение поступило в КС 8 февраля.

В частности, депутаты просят суд растолковать положения ч.5 ст. 131 Конституции Украины, которая запрещает избрание одного и того же лица в состав ВСП два срока подряд.

30 сентября 2016 года вступили в силу изменения в Конституцию в части правосудия, которыми в том числе предусмотрено, что до создания ВСП ее полномочия осуществляет Высший совет юстиции.

Согласно переходным положениям Закона "О Высшем совете правосудия", члены ВСЮ получают статус членов ВСП и исполняют свои обязанности не позднее, чем до 30 апреля 2019 года, говорится в обращении.

15-16 февраля состоится съезд адвокатов Украины, который будет выбирать двоих представителей в Высший совет правосудия и члена Высшей квалифкомисии судей. Среди кандидатов - действующие члены ВСП Павел Гречковский и Алексей Маловацкий.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Порошенко выиграл суд против ВВС за клеветуПорошенко выиграл суд против ВВС за клевету
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"
Мэр Сум выписывал себе премии в размере 270% к окладуМэр Сум выписывал себе премии в размере 270% к окладу
РФ созывает Совбез ООН по ситуации в УкраинеРФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
ВСП проводит проверку по поводу переизбрания Гречковского и МаловацкогоВСП проводит проверку по поводу переизбрания Гречковского и Маловацкого
Депутаты БПП принесли в Раду полтора миллиона подписей за вступление в ЕС и НАТОДепутаты БПП принесли в Раду полтора миллиона подписей за вступление в ЕС и НАТО
Немецкие депутаты предложили, как спасти ракетный договорНемецкие депутаты предложили, как спасти ракетный договор
Минздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за границуМинздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за границу
Евродепутаты призвали британцев отказаться от BrexitЕвродепутаты призвали британцев отказаться от Brexit
Волонтеры попросили украинцев не запускать салюты в Новый год
Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудияСъезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия
Депутаты предлагают вернуть Степану Бандере звание Героя УкраиныДепутаты предлагают вернуть Степану Бандере звание Героя Украины
Депутаты Европарламента призвали ввести новые санкции против РоSSии
Евродепутаты добиваются от властей РФ допуска к Сенцову, чтобы вручить ему премию СахароваЕвродепутаты добиваются от властей РФ допуска к Сенцову, чтобы вручить ему премию Сахарова
Последние новости
Подгружаем последние новости