Посол Украины в Канаде опроверг продажу земучастка в Крыму по роSSийским законам

Шевченко будет разбираться с землей после деоккупации.

?Посол Украины в Канаде опроверг продажу земучастка в Крыму по роSSийским законам
Фото: Макс Левин

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко опроверг продажу землеучастка в Крыму по роSSийским законам. Информацию об этом раньше обнародовал бывший соратник Януковича Андрей Портнов.

"У меня есть земля в украинском Крыму. Крыма роSSийского для меня не существует. Так же, как и любых фиговых (или фейковых) документов от оккупационной власти", - написал Шевченко в фейсбуке.

Украинский посол, который раньше был депутатом Верховной Рады, купил с отцом участок в Сакском районе в конце "нулевых" годов. "Мы с папой купили участок более 10 лет назад. Сакский район, степ, километр от моря. К 2014 году успели посадить несколько деревьев. Все", - написал Шевченко.

По его словам, с вопросом собственности он намерен разобраться после освобождения полуострова. В то же время он не исключает, что документы о продаже земучастка по роSSийским законам могут существовать и были подделаны. "Никаких документов по роSSийским законам я, конечно, не подписывал. Есть версии о фальсификации и мошенничестве. Буду ждать выводов следствия", - заявил посол.

Канада после подачи информации послом Украины в Канаде внесла Андрея Портнова в санкционные списки. В ответ Портнов судится с Шевченко в украинском суде. Очередное заседание "о защите чести и достоинства Портнова в связи с передачей Шевченком недостоверной информации" состоится 11 февраля в 17:00 в Печерском райсуде.

Напомним, во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовало в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

В 2018 году стало известно, что он, вероятно, причастен к оккупации Крыма Россией. Об этом свидетельствуют записи телефона советника президента РоSSии Сергеея Глазьева, обнародованные по делу экс-президента Януковича.


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