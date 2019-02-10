Крищенко извинился за поведение полиции во время задержания активистов под райотделом в Киеве

Сотрудника, который кричал "Лежать, бандера", накажут.

Крищенко извинился за поведение полиции во время задержания активистов под райотделом в Киеве
Андрей Крищенко
Фото: npu.gov.ua

Сотрудник полиции, который выкрикивал оскорбления при задержании активистов у райотдела в Киеве, будет установлен и привлечен к ответственности. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга относительно вчерашних событий возле Подольского управления полиции, сообщает УНН.

"Относительно оскорбительного выражения, которое допустил наш сотрудник: я лично, как руководитель полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого сотрудника. Я лично в силу своего убеждения и понимания ситуации в Украине считаю это недопустимым. Безусловно, этот работник будет наказан", - сказал глава Нацполиции.

По словам Крищенко, кроме оскорбительного высказывания правоохранителями употреблялась нецензурная лексика.

"Мы установим это лицо, когда изучим видео покадрово, и оно будет привлечено к ответственности, как и руководители, возможно и я буду привлечен, потому что такого не должно быть", - сказал он.

Напомним, вчера сотрудники полиции задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк. Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Задержание возле райотдела происходило в жесткой форме, с применением слезоточивого газа.

Некоторые правоохранители, по словам активистов, во время задержания под райотделом кричали "Лежать, бандера".

В результате происшествия около 20 активистов получили ранения, полиция сообщила о троих госпитализированных правоохранителях. Ночью всех задержанных отпустили.

Госбюрорасследований открыло уголовное производство по факту превышения полицейскими полномочий. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела за попытку захвата райотдела.


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