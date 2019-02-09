Полиция отпустила задержанных активистов

Правоохранители не нашли достаточных доказательств в совершении преступления, заявил адвокат.

Полиция начала отпускать задержанных днем на Контрактовой площади в Киеве и под Подольским РОП активистов. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

По его словам, на данный момент из райотдела отпущены более 10 человек. Среди них и девушка. В комментарии журналисту LB.ua народный депутат от "Радикальной партии" Оксана Корчинская заявляла о том, что девушка серьезно подстрадала от слезоточивого газа, также у нее разбиты руки.

Обновление 23:49. Полиция вынесла постановление об освобождении задержанных активистов на основании ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ч. 4 ст. 296 УК. из-за недостаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного преступления, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на время фактического задержания. Об этом в фейсбуке написал адвокат Маси Найем.

"Отмечается, что необходимо провести ряд следственных действий, которые не могут быть выполнены в течение 24 часов.

Согласно ч. 2 и 3 ст. 278 УПК, подозрение вручается лицу не позднее 24 часов с момента его задержания; если лицу не вручено уведомление о подозрении после 24 часов с момента задержания, такое лицо подлежит немедленному освобождению", - отметил адвокат.

Напомним, сотрудники полиции сегодня задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк, харьковской активистки, которая умерла после покушения (ее облили серной кислотой). Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Под зданием полиции завязалась драка с силовиками, после чего четыре десятка активистов задержали правоохранители.

Госбюрорасследований открыло уголовное производство по факту превышения полицейскими полномочий. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела за попытку захвата райотдела.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"
Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИЭкс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция начала отпускать задержанных активистовПолиция начала отпускать задержанных активистов
Под райотделом в Киеве произошли столкновения: 40 задержанных, трое полицейских - в больницеПод райотделом в Киеве произошли столкновения: 40 задержанных, трое полицейских - в больнице
В Киеве перед митингом Тимошенко полиция задержала группу националистовВ Киеве перед митингом Тимошенко полиция задержала группу националистов
Полиция задержала шесть человек, бросавших дымовые шашки на митинге Тимошенко в Белой ЦерквиПолиция задержала шесть человек, бросавших дымовые шашки на митинге Тимошенко в Белой Церкви
Полиция открыла дело по заявлению о слежке за ЗеленскимПолиция открыла дело по заявлению о слежке за Зеленским
Полиция задержала экс-бойца "Торнадо" с удостоверением сотрудника ЕврополаПолиция задержала экс-бойца "Торнадо" с удостоверением сотрудника Европола
Полиция будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкупПолиция будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп
Полиция за сутки зарегистрировала 12 нарушений избирательного законодательстваПолиция за сутки зарегистрировала 12 нарушений избирательного законодательства
В Грузии суд отпустил под залог задержанных граждан УкраиныВ Грузии суд отпустил под залог задержанных граждан Украины
В Киеве полиция со стрельбой задержала чиновника Стрыйского горсоветаВ Киеве полиция со стрельбой задержала чиновника Стрыйского горсовета
Последние новости
Подгружаем последние новости