Американская армия получит новый Javelin

Американская армия получит новый Javelin

.Контракт был заключен после того, как новые комплексы прошли квалификационные испытания, состоявшие из 21 летного теста, сообщает портал Defenceworld.net со ссылкой на сообщение «Локхид Мартин».

Ракета Javelin FGM-148F оснащена усовершенствованной многоцелевой боеголовкой. Боеголовка имеет заряд последнего поколения, позволяющий эффективно пробивать броню, а также фрагментированный стальной корпус, предназначенный для действия против небронированных целей и пехоты. Это новейшая версия знаменитого противотанкового ракетного комплекса, которая должна сменить более старый FGM-148E (Block I).

Поставки Javelin FGM-148F запланированы на начало 2020 года. Поставки союзникам США возможны с разрешения американской администрации.

Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов). Является первым серийным ПТРК третьего поколения. Разрабатывался с 1986 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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