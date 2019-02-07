В Bellingcat нашли доказательства связи ЧВК "Вагнера" и ГРУ РФ

Паспорта наемникам выдавались в том же паспортном столе, где и сотрудникам ГРУ и Минобороны РФ.

В Bellingcat нашли доказательства связи ЧВК "Вагнера" и ГРУ РФ
Фото: СБУ

Международная исследовательская группа Bellingcat нашла доказательства того, что паспорта наемникам ЧВК "Вагнера" выдавались в том же паспортном столе, где получают документы сотрудники ГРУ и Минобороны РФ.

Об этом сообщается на сайте Bellingcat.

Сотрудники Bellingcat проверили показанные ранее Службой безопасности Украины номера паспортов и имена наемников "Вагнера" в базу данных внутрироSSийских перелетов. В результате было установлено, что во всех найденных случаях владельцы паспортов как минимум один раз совершали перелет до аэропорта Пашковский под Краснодаром. Примерно в 30 минутах езды от аэродрома находится главный тренировочный лагерь ЧВК "Вагнера".

Расследователи также установили, что обнародованные СБУ номера паспортов не противоречат номерам верифицированных ранее паспортов сотрудников ГРУ, выданных в том же паспортном столе, известном как отделение УФМС 770-001.

В Bellingcat подчеркивают, что найденные доказательства являются лишь косвенными.

"Мы не можем однозначно подтвердить заявление СБУ, что выдача этим наемникам заграничных паспортов с последовательными номерами доказывает их связь с ГРУ. Однако очевидно, что такая массовая выдача паспортов федеральным органом (который обычно не выдает паспорта гражданским лицам) могла быть осуществлена исключительно при активном одобрении государственных органов, даже если это не обязательно было ГРУ. При этом прочие имеющиеся свидетельства, в том числе перехваты телефонных переговоров и авиаперелеты высокопоставленного офицера ГРУ, который был непосредственным начальником командира "Вагнера", а также местоположение лагеря ЧВК, свидетельствуют в пользу гипотезы, что "ЧВК Вагнера" действительно действует под командованием Министерства Обороны РоSSии, в частности ГРУ", - заявляют в Bellingcat.

Напомним, ЧВК Вагнера связывают с так называемым «поваром Путина» Евгением Пригожиным, который также владеет одним из крупнейших медиа-холдингов РоSSии, возникшим на базе "фабрики троллей".

Ранее Bloomberg сообщал о работе наемников "повара Путина" в 10 странах Африки.


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