Корумпованість російської адміністрації може бути використана для підриву авторитарного режиму, вважає Христо Грозєв, генеральний директор Bellingcat та провідний дослідник.

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat роками використовувала у своїх розслідуваннях інформацію, яку продавала корумпована еліта російської служби безпеки.

Еліот Хіггінс, засновник організації Bellingcat, описав, наприклад, у своїй книзі We are Bellingcats, як організація купила на чорному ринку список авіапасажирів, що допомогло вистежити росіян, підозрюваних у отруєнні агента Сергія Скрипаля та його дочки, передає YLE .

На Інноваційному форумі, що пройшов у середу в Гельсінкі, Грозєв поділився своєю думкою про те, що призвело до ситуації, що склалася і як журналісти можуть скористатися системою контролю, створеною Росією.

За словами Грозєва, більшість росіян задоволені соціальними мережами, пошуковими службами і комунікаційними каналами, які контролюються російськими силовими структурами. Людей практично влаштовує той факт, що вони не мають захисту конфіденційності в сервісах, що виробляють приємні послуги.

За словами Грозєва, у перші роки XXI століття в Росії зрозуміли, що не будь-яке вираження думок треба придушувати, головне, щоб свобода слова зберігалася в однодумцях-«бульбашках», за якими можуть стежити спецслужби.

- До такоъ бульбашки можуть потрапити, наприклад, вкрай консервативні та релігійні кола, - каже Грозєв.

– Або [інша] бульбашка може містити дуже ліберальні, майже анархістські кола.

Алгоритми соціальних мереж підтримують консенсус. За словами Грозєва, це призвело до того, що люди почали ділитися надто великою кількістю інформації про себе в Інтернеті у власній бульбашці. Система добре працювала для російської адміністрації доти, доки ліберальна бульбашка не впливала на громадян, які живуть всередині інших бульбашок.

Адміністрація допустила ту корупцію, яку зараз проти неї використовують.

Однак, за словами Грозєва, система мала дефект лиття, оскільки потрібно дороге обладнання і кваліфікований персонал, який бажає скористатися своїм досвідом. Держава мала допустити корупцію в систему, де суб'єкти отримують вигоду зі свого становища. Це викликало витоки у системі.

За словами Грозєва, російські журналісти почали користуватися цими витоками задовго до того, як Bellingcat вигадали той самий метод. Таким чином, на практиці дослідні групи можуть купувати інформацію у російської адміністрації, яка може бути використана для виявлення незаконних дій російської адміністрації.

Грозєв бачить, що викриття, що зросли, і витоки між бульбашками почали дестабілізувати режим. У нормальному суспільстві такий струс може призвести до відставки осіб, які приймають рішення.

– В іншому суспільстві це може призвести до початку війни, – каже Грозєв.

Однак війна не може вважатися дуже стійким рішенням, тому Грозєв вважає, що журналістам-розслідувачам та неурядовим організаціям просто необхідно продовжувати викривати беззаконня російського режиму доступними засобами.