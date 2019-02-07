?Полиция задержала экс-бойца "Торнадо" с удостоверением сотрудника Европола

Его подозревают в организации убийства активиста Олешко в Запорожской области.

Полиция задержала бывшего бойца спецроты милиции "Торнадо" с удостоверением сотрудника Европола по подозрению в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат") в Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, котого мы подозреваем в организации именно наблюдения и убийства, Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове", - написал он.

Аброськин отметил, что подозреваемый пять месяцев скрывался от следствия в разных регионах страны.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, Олешко был убит в Бердянске 31 июля двумя выстрелами из обреза. В тот же день на блокпосту под Васильевкой были задержаны четверо подозреваемых. Один из них - экс-боец роты "Торнадо". 6 августа Бердянский горрайонный суд избрал меры четырем подозреваемым в убийстве - два месяца содержания под стражей без права внесения залога.

Позже один из задержанных признался в содеянном и назвал заказчика преступления - владельца ресторана "Мохито" в Бердянске. В декабре в Харькове задержали предполагаемого заказчика убийства - Евгения Бродского. Суд арестовал его на два месяца.