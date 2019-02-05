Украина осталась "частично свободной" страной по версии Freedom House

Оккупированный Крым получил отдельную оценку и признан "несвободным".

Международная правозащитная организация Freedom House причислила Украину к "частично свободным" странам в свежем докладе Freedom in the World 2019.

Оккупированный Россией Крым получил отдельную оценку и признан "несвободным".

Об этом сказано в докладе за 2018 год, опубликованном на сайте организации.

Фото: freedomhouse.org

Каждую страну правозащитники оценивают по уровню политических прав и гражданской свободы по шкале от 1 до 7, где 1 - самый лучший показатель, а 7 - самый худший. На основании этого формируется рейтинг по 100-балльной системе Украина набрала 60 пунктов (чем больше - тем более свободная страна). В прошлогоднем докладе у Украины было 62 балла.

Крым набрал всего 8 пунктов, это одна из наименее свободных территорий в мире.

Ключевыми событиями 2018 года в Украине названы большое количество нападений на общественных активистов и правозащитников; принятие законодательства для запуска антикоррупционного суда; продолжающиеся боевые действия на Донбассе; введение военного положения в отдельных областях.

В целом Freedom House отмечает, что минувший год стал 13-м подряд, когда в мире фиксируется откат демократии. Причем это касается даже таких стран, как Венгрия и Сербия. Обе признаны "частично свободными" из-за действий их лидеров Виктора Орбана и Александара Вучича.

Фото: freedomhouse.org

Напомним, что Украина считалась частично свободной со времени объявления независимости в 1991 году вплоть до Оранжевой революции. В годы президентства Виктора Ющенко страна считалась свободной, однако с приходом к власти Виктора Януковича ситуация снова ухудшилась.


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