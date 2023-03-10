Досі під загрозою: у Freedom House оцінили рівень глобальної свободи

Розрив між кількістю країн, де свобода покращилася, і де вона занепала, є найменшим за останні 17 років, йдеться у новому звіті Freedom House.

Згідно з оприлюдненими даними, свобода знизилася в 35 країнах, включаючи Нікарагуа і Туніс, і покращилася в 34 країнах, таких як Кенія і Косово.

Для порівняння, у 2020 році зниження було зафіксоване у 73 країнах в той час, як покращення фіксували в 28.

Дослідники оцінюють свободу 195 країн та 10 територій за десятьма показниками політичних прав і 15 — громадянських свобод. Вони вимірюють усе: від здоров’я, виборчого процесу, політичного плюралізму та свободи вираження поглядів до свободи асоціацій і верховенства права.

У звіті наголошується, що демократичні досягнення були досягнуті завдяки більш прозорим і конкурентним виборам у Лесото, Колумбії та Кенії. Скасування обмежень, пов’язаних із пандемією, які непропорційно вплинули на свободу зібрань і свободу пересування, також призвело до позитивних змін, як і відновлення зобов’язань щодо незалежності судової влади в деяких країнах.

За оцінками фахівців Freedom House, перше місце у рейтингу свобод розділили, Швеція, Фінляндія та Норвегія. Нова Зеландія посіла друге, а Канада —третє місце.

До топ-10 країн з найбільшим рівнем свободи увійшли також Ірландія, Сан-Марино, Люксембург, Нідерланди, Данія та Швейцарія.

На іншому кінці спектру Китай визнано восьмою найменш вільною країною з оцінкою 9, що навіть нижче за оціни Судану та Лівії (10). Китай посів 80 місце в загальному заліку з оцінкою -2 за політичні права і 11 — за громадянські свободи. До числа країн з найнижчим рівнем свобод цьогоріч віднесено також Сирію, Південний Судан, Туркменістан та Еритрею.