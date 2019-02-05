Начальника теротдела районной полиции Киева задержали за взятку $15 тыс

Полицейский требовал деньги от бизнесмена за реагирование на его заявление.

Правоохранительные органы задержали во вторник временно исполняющего обязанности начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева .

Полицейский попался на взятке в размере 15 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Изначально он просил 34 тысячи долларов от предпринимателя, который сообщил о краже денег, в виде "отката" за то, чтобы принять соответствующие меры правового реагирования по заявлению.

Полицейского задержали на горячем. Ему собираются предъявить подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

Операция проводилась совместно СБУ , Госбюро расследования и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua