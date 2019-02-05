Синод Православной церкви Украины собрался на первое заседание

Иерархи собрались в Доме митрополита.

Фото: Иван Сидор

Синод Православной церкви Украины во вторник, 5 февраля, собрался на первое заседание.

Об этом говорится в фейсбуке митрополита Киевского и всей Украины Епифания (Думенко), интронизация которого состоялась два дня назад. Бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко), который пропустил эту церемонию по состоянию здоровья, на Синод пришел.

Также присутствует бывший предстоятель УАПЦ Макарий (Малетич), митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который перешел из УПЦ Московского патриархата.

Фото: Иван Сидор

Заседание Синода было организовано в Доме митрополита на территории заповедника "София Киевская".

Напомним, что в состав Синода ПЦУ будут поочередно входить все епископы, имеющие епархии в пределах Украины, в порядке старшинства.


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