?Парубий пообещал отключать микрофон депутатам за агитацию

В парламенте работают более десятка кандидатов в президенты.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пообещал отключать микрофон депутатам, которые будут использовать рабочее время для предвыборной агитации.

Об этом он сказал в своей речи, открывая предпоследнюю, 10-ю сессию Верховной Рады VIII созыва.

"Хочу всем сообщить и уверен, что зал будем со мной согласен: когда я как председатель Верховной Рады буду видеть, что во время обсуждения законов кто-то ведет избирательную агитацию, я буду отключать микрофон", - сказал Парубий под аплодисменты присутствующих в зале.

Напомним, что из 30 зарегистрированных кандидатов в Президенты более десятка работают в Верховной Раде. Это Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Виктор Бондарь, Александр Вилкул, Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов, Сергей Каплин, Аркадий Корнацкий, Виталий Куприй, Олег Ляшко, Евгений Мураев, Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко.