Столтенберг євродепутатам: нарощувати допомогу Україні – на користь вашої безпеки

ЄС слід наростити допомогу Україні, щоб у майбутньому не довелося платити набагато вищу ціну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час слухань у Комітеті Європейського парламенту із закордонних справ, повідомляє “Укрінформ” .

"Навіть якщо комусь байдужа до моральної сторони питання підтримки народу України, ви повинні дбати про інтереси власної безпеки. Тому ви повинні платити. Платити за підтримку, за гуманітарну допомогу, за наслідки економічних санкцій. Тому що альтернативою є плата набагато вищої ціни. потім", - сказав Столтенберг.

Він закликав пам'ятати, що ціну, яку платить ЄС і НАТО, можна виміряти грошима. А ціна, яку платять українці, вимірюється життям".

"Отже, ви повинні припинити скаржитися і нарощувати свою допомогу. Точка!" – ці слова Столтенберга депутати Європарламенту зустріли оплесками. При цьому генсек НАТО зазначив, що Захід має бути готовим підтримувати Україну протягом тривалого часу.

Генсек НАТО також наголосив, що йдеться про суверенну незалежну державу з населенням понад 40 мільйонів людей, які живуть у Європі, які були жорстоко атаковані набагато сильнішою Росією. “Якщо ми не реагуватимемо на це після того,що ми бачили в Бучі та в інших місцях, у моєму розумінні, це не відповідало б гідній поведінці сусідів та друзів України”, – зазначив Столтенберг.

На його думку, поразка України зробить Європу більш вразливою для російської агресії. “Уроки подій у Грузії 2008 року, анексії Криму у 2014 році, підривних дій на Донбасі у 2014 році, зрештою, повномасштабне жорстоке вторгнення (в Україну) президента Путіна у лютому – все це говорить про те, що вони (РФ) просто використовують силу, вони відновили ідею сфер впливу, коли сильні можуть вирішувати, що мають робити слабкі сусіди. І це робить уразливішим за всіх нас", – підкреслив генеральний секретар НАТО.