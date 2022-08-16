Зарплати депутатам знизити неможливо - Президент констатував українські реалії у відповіді на петицію

Президент Володимир Зеленський дав відповідь на електронну петицію, якою пропонується встановити рівень зарплати всім депутатам, а також членам Кабінету міністрів України на рівні мінімального окладу. І, за словами Глави держави, це не в його силах.

Зокрема, як випливає з відповіді Президента, впливу на доходи народних обранців в цій країні немає ніхто, окрім самих народних обранців.

"Щомісячний посадовий оклад народного депутата встановлюється Верховною Радою України", - зазначив Президент, пославшись на частину першу статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» . (Закон був ухвалений в 1992 році, - ред.).

Що стосується встановлення надбавок до посадового окладу народних депутатів, то вони здійснюються у розмірі, визначеному для членів Кабінету Міністрів України. Це також закріплено в законі «Про статус народного депутата України».

Та ж сама ситуація із зарплатами членів Кабінету міністрів - їх встановлюють самі члени Кабінету міністрів.

Єдина відмінність: співвідношення посадових окладів членів Кабміну до середньомісячної заробітної плати встановлюється за наявними статистичними даними щодо ситуації в економіці.

"Ураховуючи зазначене, я звернувся до Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", - йдеться у відповіді Президента на петицію.

Нагадаємо, петиція за зниження зарплат депутатам та урядовцям до мінімальних була зареєстрована 10 червня та набрала 31,7 тисячі голосів з 25 тисяч необхідних.

Автор петиції просить на час воєнного положення та два роки після нього, встановити зарплатню всім депутатам та міністрам України, на рівні мінімального окладу праці, та спрямувати гроші на потреби населення та армії.

"Депутати люди не бідні, потерплють. Також слід заборонити начислення премій, надбавок за тяжку працю, скасувати всі пільги. Терпіти повинні всі, а не тільки прості люди", - йдеться в петиції.

Водночас відомо, що Кабінет міністрів все ж таки скасував собі принаймні одну надбавку - за інтенсивність праці.

6 квітня 2022 року уряд прийняв постанову № 406, якою встановив, що до окремого рішення Кабінету Міністрів України, але не раніше 1 січня 2024 року Прем’єр-міністру України, Першому віцепрем'єр-міністру України, віцепрем'єр-міністру України, міністрам, їх першим заступникам, заступникам, Голові та членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надбавка за інтенсивність праці не виплачується.

А от депутати дбають про власний добробут значно ревніше. Ще напередодні війни обранці без обговорення повернули собі 100% надбавки до окладу.

Вже після початку війни депутати вирішили виправити ще один недогляд . Річ у тому, що свого часу партія «Слуга народу» ініціювала ідею про те, щоб обмежувати зарплату депутатам за неучасть у голосуваннях. Але тепер зарплату народним депутатам мають виплачувати, незалежно від їхньої явки на засідання Верховної Ради. Одна невелика проблема – документ досі не підписано Президентом.

І нарешті, на засіданні 19 липня народні депутати підняли собі виплати та надбавки коштом міжнародної допомоги, яку отримає Україна від іноземних партнерів. Про це свідчить картка законопроєкту, розміщена на офіційному сайті парламенту. Йдеться про проєкт постанови №7561 про внесення змін до ухвали Верховної Ради «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України».