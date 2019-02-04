Сестра сообщила о переводе Савченко в Лукьяновское СИЗО

Накануне документы подозреваемой в терроризме нардепа подали в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.

Сестра сообщила о переводе Савченко в Лукьяновское СИЗО
Фото: Lb.ua

Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Об этом со ссылкой предоставленную Красным Крестом информацию сообщила ее сестра Вера.

"Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО. Итак быстро, до выборов, хотят скрыть Надежду из Киева", - написала Вера Савченко в фейсбуке.

Накануне Вера Савченко подала в ЦИК документы своей сестры для регистрации Надежды Савченко кандидатом в президенты Украины. При этом нардеп решила не вносить обязательный залог в размере 2,5 млн гривен.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. 22 марта 2018 года Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила правоохранительным органам разрешение на ее задержание и арест. С 23 марта Савченко находится под стражей в Киевском СИЗО.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти, подготовку к силовому захвату власти, подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, подготовку к теракту, содействие террористической организации "ДНР", незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

В декабре Шевченковский районный суд Киева продлил содержание Савченко под стражей до 18 февраля 2019 года.


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