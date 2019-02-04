Парубий призвал парламентские фракции "мобилизоваться" в четверг, чтобы изменить Конституцию

На этой неделе Верховная Рада планирует закрепить в основном законе курс на евроинтеграцию и НАТО.

Парубий призвал парламентские фракции
Фото: Макс Требухов

Рада в четверг планирует окончательно внести изменения в Конституцию в части закрепления курса на НАТО и ЕС. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передаёт корреспондент LB.ua.

"Предлагаю в четверг рассмотреть один из ключевых законопроектов — это внесение изменений в Конституцию в части стратегического курса государства на полноценное членство в ЕС и НАТО", — заявил он.

Парубий подчеркнул, что "это будет третье и заключительное голосование, которое требует 300 голосов". "Поэтому я обращаюсь ко всем фракциям обеспечить максимальную мобилизацию в этот день", — призвал он.

Помимо изменений в Основной Закон, в четверг депутаты рассмотрят вопрос об изменении названия Днепропетровской области на Днепровскую.

Во вторник депутаты начнут работу с голосования за повестку дня на неделю, вопросов нацбезопасности и топливно-энергетического комплекса. Отдельно спикер попросил глав фракций и комитетов подать предложения для голосования в четверг повестки дня на новую сессию.

Напомним, Верховная Рада в этом году провела одну пленарную неделю, на которой закрыла девятую сессию. С сентября по январь депутаты приняли 75 законов и 65 других законодательных решений.


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