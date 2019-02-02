РоSSийский десантный корабль провел стрельбы в Черном море

Оккупанты отработали действия по отражению средств воздушного нападения.

РоSSийский десантный корабль провел стрельбы в Черном море
Корабль «Цезарь Куников»
Фото: Википедия

Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота РоSSии «Цезарь Куников» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям в одном из морских полигонов Черного моря. Об этом 2 февраля сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РоSSии, передает сайт "Крым.Реалии".

Отмечается, что стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки.

«При отработке действий по поддержке морского десанта в ходе высадки на побережье экипаж корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки по береговым целям, имитирующим огневые точки противника, а затем отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника», – отметили в ведомстве.

Кроме того, роSSийские артиллерийские расчеты выполнили задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины.

Ранее, 21 января, расчеты противовоздушной обороны малого ракетного корабля Черноморского флота РоSSии «Орехово-Зуево» во время учений на морском полигоне у берегов Крыма отразили нападение фронтового бомбардировщика Су-24М.

После аннексии Крыма в 2014 году РоSSия регулярно проводит военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия роSSийских военных в Крыму называют незаконными.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая в декабре 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает РоSSию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее роSSийское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

Напомним, Германия отправит в Черное море плавбазу Werra.


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