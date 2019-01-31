Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

За это решение 31 января проголосовали 439 евродепутатов, "против" - 104 человека, воздержались - 88 человек.

Европарламент осудил жестокие репрессии и насилие, приведшее к убийствам и жертвам в Венесуэле, и потребовали от режима Николаса Мадуро прекратить нарушения прав человека и привлечь к ответственности всех виновных. Депутаты поддержали призыв генерального секретаря ООН провести независимое и полное расследование совершенных убийств.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников действующего президента Николаса Мадуро. Затем власти ряда латиноамериканских государств, а также США , Канады, Украины и некоторых других стран мира заявили о признании Гуайдо.

Де-факто власть продолжает контролировать Мадуро.

Венесуэла находится в глубоком социальном, экономическом и демократическом кризисе. Более трех миллионов человек покинули страну, а уровень инфляции превышает 1 650 000%.