Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

"За" проголосовали 439 евродепутатов, "против" - 104.

Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Хуан Гуайдо

Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

За это решение 31 января проголосовали 439 евродепутатов, "против" - 104 человека, воздержались - 88 человек.

Европарламент осудил жестокие репрессии и насилие, приведшее к убийствам и жертвам в Венесуэле, и потребовали от режима Николаса Мадуро прекратить нарушения прав человека и привлечь к ответственности всех виновных. Депутаты поддержали призыв генерального секретаря ООН провести независимое и полное расследование совершенных убийств.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников действующего президента Николаса Мадуро. Затем власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады, Украины и некоторых других стран мира заявили о признании Гуайдо.

Де-факто власть продолжает контролировать Мадуро.

Венесуэла находится в глубоком социальном, экономическом и демократическом кризисе. Более трех миллионов человек покинули страну, а уровень инфляции превышает 1 650 000%.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхожденииВозле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Зеленский показал свои доходыЗеленский показал свои доходы
Наемники "повара Путина" прилетели в Венесуэлу защищать Мадуро, - ReutersНаемники "повара Путина" прилетели в Венесуэлу защищать Мадуро, - Reuters
Партия Бессмертного получила название "Рух +380"Партия Бессмертного получила название "Рух +380"
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать странуВерховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну
Гуайдо уверен в возможности мирной передачи власти в ВенесуэлеГуайдо уверен в возможности мирной передачи власти в Венесуэле
Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуайдо президентомВоенный атташе Венесуэлы в США признал Гуайдо президентом
Глава МИД Венесуэлы отверг ультиматум европейских странГлава МИД Венесуэлы отверг ультиматум европейских стран
Логвинский переизбран вице-президентом ПАСЕЛогвинский переизбран вице-президентом ПАСЕ
Украина поддержала позицию Хуана Гуайдо в ВенесуэлеУкраина поддержала позицию Хуана Гуайдо в Венесуэле
ПАСЕ признала захваченных РоSSией украинских моряков военнопленнымиПАСЕ признала захваченных РоSSией украинских моряков военнопленными
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентомЛидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом
Лилиан Мори Паскье переизбрали президентом ПАСЕ на второй срокЛилиан Мори Паскье переизбрали президентом ПАСЕ на второй срок
Последние новости
Подгружаем последние новости