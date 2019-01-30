ЦИК зарегистрировал Зеленского и еще двух кандидатов в президенты

На выборы идут уже 26 человек.

Центральная избирательная комиссия в среду, 30 января, зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты на выборы 31 марта. Ими стали артист Владимир Зеленский, бывший депутат Верховной Рады Инна Богословская и бывший глава СБУ Игорь Смешко.

Решение было принято на очередном заседании Центризбиркома.

Зеленский был выдвинут в президенты 21 января партией "Слуга народа". Зеленский - один из лидеров соцопросов, его рейтинг по состоянию на начало декабря находился в районе 9-10%. О своем выдвижении Зеленский заявил в своем видеообращении, опубликованном в последние минуты 2018 года.

Журналисты нашли у Зеленского три работающие роSSийские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD. Эта же компания является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

В 2017 году "Грин филмс" получила от Минкульта РФ 35 млн рублей (более 0,5 млн долларов США). После того как это стало известно, Зеленский заявил, что уже написал заявление о выходе из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, владеющей кинофирмой на территории РоSSии.

Позже Зеленский заявил о выходе из акционеров Green Family.

Богословская баллотируется в порядке самовыдвижения.

Она заслуженный юрист Украины, член Союза юристов Украины, ранее была его зампредседателя и возглавляла его Харьковскую облорганизацию. Возглавляет общественную организацию "Вече Украины". В Верховной Раде III созыва входила во фракцию "Трудовая Украина", в Раде VI и VII созывов входила в состав фракции Партии регионов, но дважды покидала ее.

В 2010 году Богословская уже баллотировалась в президенты, но заняла только 10-е место. За нее проголосовали 102 тысячи избирателей (0,41%).

Смешко - тоже самовыдвиженец. Он занимал высокие должности в конце 90-х - начале 00-х годов, в том числе был начальником Главного управления разведки Минобороны Украины (1997-2000), заместителем секретаря СНБО (2002-2003), главой СБУ (2003-2005).

7 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Смешко своим советником и главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Указом от 30 января 2015 года Комитет по вопросам разведки был ликвидирован, а Смешко - уволен с должности его главы.

12 марта 2015 года Смешко был уволен с должности советника президента и назначен внештатным советником главы государства.

Другими кандидатами в президенты являются: