Боевики не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Горловку

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации и их наемники на Донбассе препятствуют работе международных наблюдателей на временно оккупированной территории. Об этом сообщает штаб ООС со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ за 29 января 2019 года.

На блокпосту в городе Горловка (на северо-востоке от Донецка) боевик в камуфляжной одежде приказал патрулю Миссии покинуть этот район, ссылаясь на то, что его командир не был уведомлен об их прибытии.

Боевики не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Горловку
Фото: Макс Требухов

"Через некоторое время другой боевик в камуфляжной одежде сообщил наблюдателям Миссии о том, что он переговорил с "людьми из Донецка" и патруль международных наблюдателей должен покинуть данный район. Кроме того, он отметил, что наблюдатели СММ не имеют права находиться на блокпосте и общаться с присутствующими там гражданскими лицами", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отреагировала на действия боевиков и заявила, что такие провокационные действия роSSийско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ недопустимы.

"Свои коварные действия вооруженные формирования РоSSийской Федерации и их наемники на Донбассе пытаются скрыть от международных наблюдателей, запрещая им осуществлять мониторинг под предлогом того, что на данных участках, якобы, ведется "разминирование" или отсутствуют "приказы от их командования", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская сторона СЦКК сообщала, что военную технику со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации размещают с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.


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