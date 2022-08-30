Сили опору підірвали російський патруль в Маріуполі

Один із окупантів загинув, інший втратив ногу.

Сили опору підірвали російський патруль в Маріуполі
Фото ілюстративне
© Getty Images

Українські сили спротиву вночі 29 серпня підірвали патруль російських загарбників у тимчасово окупованому військами РФ місті Маріуполь Донецької області. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в Telegram.

За його даними, вибух стався близько другої ночі біля вул. Коцюбинського, 5. Партизани “приманили” окупантів на місце за допомогою повідомлення про перебування “азовців” за цією адресою.

Андрющенко розповів, що в результаті підриву один із ворожих патрульних втратив ногу та був госпіталізований, а інший загинув.

"Підсумок – один окупант – мінус нога і в Донецький шпиталь. Один окупант співає з Кобзоном. Найбільш пікантна деталь – окупанти підірвались на власних мінах, яких безліч в тій зоні й сапери її ігнорують. Доігнорувались, а ми скористались", – зазначив радник мера.


Максим Царук, ZN.ua





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