Боевики ЧВК "Вагнера" устроили резню по отношению к народности фульбе с 500 погибшими — NYT

Крестьяне пытались убегать, спасая жизнь. Но убежать было некуда: вертолеты сбрасывали солдат на окраины города, чтобы перекрыть все выходы, информирует ZN.ua.

Боевики ЧВК
© СБУ

Боевики ЧВК "Вагнера" совместно с военными Мали убили около полутысячи человек в городе Мурра. Львиная доля населения здесь состоит из представителей народности фульбе, о бесчинствах роSSийских наемников сообщает The New York Times.

“Вдруг над головой совсем низко загрохотало пять вертолетов, из некоторых были выстрелы. Жители деревни стали убегать, спасая жизнь. Но сбежать было некуда: вертолеты сбрасывали солдат на окраины города, чтобы перекрыть все выходы», – говорится в материале и о начале жестокой расправы над гражданскими в поисках деятелей местной организации, связанной с Аль-Каидой.

В течение следующих пяти дней в Муре малийские солдаты и их роSSийские союзники грабили дома, держали крестьян в плену в высохшем русле реки и казнили сотни мужчин, по словам восьми свидетелей из Муры. Их жертвами стали также более 20 малийских политиков и западных дипломатов.


Оксана Коваль, ZN.ua

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