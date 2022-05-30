РоSSия перехватывает украинцев на границе с Эстонией: там тоже устроили «фильтрационный лагерь»

РоSSияне начали устраивать так называемые фильтрационные лагеря для украинцев не только на оккупированных территориях Украины, но и в РоSSии. Так, один из них появился вблизи пункта перехода государственной границы РоSSии с Эстонией, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Оккупанты не просто не снижают темп депортации и фильтрации, но прибегают к новым средствам «денаZификации». Поступили первые сообщения об обустройстве фильтрационных лагерей непосредственно в РоSSии в районе пунктов перехода государственной границы с Эстонией», - написал он в Telegram.

Теперь россияне при перехвате украинцев, получивших статус «убежища от войны» и пытающихся пересечь границу РФ , доставляют их в такой фильтрационный лагерь.

«Мариупольцы, попавшие в такой лагерь впервые две недели назад, рассказывают, что лагерь в Безымянном Новоазовского района выглядит детской игрой по сравнению с пограничным роSSийским. Тенденция настоящего геноцида набирает обороты», - сообщил Андрющенко и посоветовал согражданам пробовать другие пути побега из РоSSии, в частности через Белоруссию и Грузию.

В общем, за минувшие сутки в фильтрационный лагерь с. Безымянное Новоазовский район на Донбассе доставили 253 человека, в том числе 33 ребенка. Из с. Безымянное в роSSийский Таганрог депортировали 235 мариупольцев, в том числе 28 детей.