РоSSия перехватывает украинцев на границе с Эстонией: там тоже устроили «фильтрационный лагерь»

Условия в нем даже хуже, чем в лагерях под Мариуполем.

РоSSия перехватывает украинцев на границе с Эстонией: там тоже устроили «фильтрационный лагерь»
© Коммерсантъ

РоSSияне начали устраивать так называемые фильтрационные лагеря для украинцев не только на оккупированных территориях Украины, но и в РоSSии. Так, один из них появился вблизи пункта перехода государственной границы РоSSии с Эстонией, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Оккупанты не просто не снижают темп депортации и фильтрации, но прибегают к новым средствам «денаZификации». Поступили первые сообщения об обустройстве фильтрационных лагерей непосредственно в РоSSии в районе пунктов перехода государственной границы с Эстонией», - написал он в Telegram.

Теперь россияне при перехвате украинцев, получивших статус «убежища от войны» и пытающихся пересечь границу РФ, доставляют их в такой фильтрационный лагерь.

«Мариупольцы, попавшие в такой лагерь впервые две недели назад, рассказывают, что лагерь в Безымянном Новоазовского района выглядит детской игрой по сравнению с пограничным роSSийским. Тенденция настоящего геноцида набирает обороты», - сообщил Андрющенко и посоветовал согражданам пробовать другие пути побега из РоSSии, в частности через Белоруссию и Грузию.

В общем, за минувшие сутки в фильтрационный лагерь с. Безымянное Новоазовский район на Донбассе доставили 253 человека, в том числе 33 ребенка. Из с. Безымянное в роSSийский Таганрог депортировали 235 мариупольцев, в том числе 28 детей.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Politico: РоSSия превращает воду в оружие против УкраиныPolitico: РоSSия превращает воду в оружие против Украины
Путин стягивает войска к границе с Сумской областьюПутин стягивает войска к границе с Сумской областью
"Отказываются становиться пушечным мясом": мобилизованные из "Л/ДНР" устроили перестрелку с россиянами"Отказываются становиться пушечным мясом": мобилизованные из "Л/ДНР" устроили перестрелку с россиянами
"Геноцид против украинцев": Шмыгаль указал на трагическую деталь по жертвам роSSийского вторжения"Геноцид против украинцев": Шмыгаль указал на трагическую деталь по жертвам роSSийского вторжения
РоSSияне вошли на окраины Северодонецка, число жертв среди жителей растет: фото из городаРоSSияне вошли на окраины Северодонецка, число жертв среди жителей растет: фото из города
Советник Ермака: "РоSSия в истерике из-за того, что Украина получит американскую реактивную артиллерию MLRS"Советник Ермака: "РоSSия в истерике из-за того, что Украина получит американскую реактивную артиллерию MLRS"
РоSSия не будет использовать тактическое ядерное оружие в Украине - посол РФ в ВеликобританииРоSSия не будет использовать тактическое ядерное оружие в Украине - посол РФ в Великобритании
РоSSиянки агитируют оккупантов писать рапорты и возвращаться домой — аудиоперехват ГУРРоSSиянки агитируют оккупантов писать рапорты и возвращаться домой — аудиоперехват ГУР
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
РоSSия - государство-террорист: Зеленский раскрыл подробности обстрела НиколаевщиныРоSSия - государство-террорист: Зеленский раскрыл подробности обстрела Николаевщины
Последние новости
Подгружаем последние новости