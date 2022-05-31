"Проплаченные ЦРУ провокаторы?": в россии золотодобытчики без зарплат устроили забастовку, видео

В россии вахтовики золотодобывающей компании устроили забастовку из-за долгов по зарплате.

В сети распространилось видео, как работники золотодобывающей компании "Полюс" устроили забастовку. Как оказалось, им еще с марта не платят зарплату.

РоSSийские СМИ выяснили, что забастовка случилась утром 28 мая на месторождении Благодатное в поселке Еруда. Там работники отказывались продолжать работать из-за долгов по зарплате. Они устроили пеший марш по дороге, ходить по которой запрещено.

В пресс-службе компании "Полюс" подтвердили факт забастовки работников, однако заявили, что она не относится напрямую к золотодобывающей компании. По данным пресс-службы, инцидент затронул компанию-подрядчика, занятую на строительных работах, и не оказал влияния на производственную деятельность.

В телеграмм-канале "Добрый Шубин", где опубликовали видео, пошутили на тему проплаченной забастовки. "Русне на золотом месторождении в Красноярском крае не платят зарплаты с марта. Они теперь устроили забастовку. Не может быть! Все ж за*бись! Может это проплаченные ЦРУ провокаторы и их нужно расстрелять?", - говорится в подписи к видео.