Кабмін відмовся виділити гроші на зарплати новим прокурорам САП — Шабунін

Від цього рішення залежить доля наступного макрофінансового траншу ЄС, інформує ZN.ua.

Кабмін відмовся виділити гроші на зарплати новим прокурорам САП — Шабунін
© facebook / САП

Уряд відмовився збільшити фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, чим порушив обіцянку перед Європейським Союзом, від якої залежить виділення наступного траншу макрофінансової допомоги, заявив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Мова йде про поправку до бюджету про збільшення фінансування САП. Ці гроші мали б покрити фінансування заробітних плат восьми нових прокурорів, відбір яких завершився нещодавно.

«Знаючи це все, учора уряд прозвітував ЄС про успіхи у проведенні конкурсу на посади прокурорів САП. А вже сьогодні - фактично відмовився забезпечити цих прокурорів зарплатами», - підкреслив Шабунін.

Офіційною причиною відмови стала відсутність пропозицій від Офісу генерального прокурора, що на ділі не створювало правових перешкод для збільшення фінансування.

«Але є і хороша новина. Виправити це все ще може бюджетний комітет відновивши правку у проекті бюджету перед завтрашнім голосуванням у Раді», - додав Шабунін.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Президент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в УкраїніПрезидент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в Україні
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
Блок рекламы


Похожие новости
NYT: Звідки у Росії гроші на війну проти України?NYT: Звідки у Росії гроші на війну проти України?
Хто може отримати статус учасника бойових дій: Генштаб роз’яснив постанову КабмінуХто може отримати статус учасника бойових дій: Генштаб роз’яснив постанову Кабміну
Зарплати військових: Маляр розповіла, як змінилося забезпечення Збройних сил УкраїниЗарплати військових: Маляр розповіла, як змінилося забезпечення Збройних сил України
Байден чекає на спільну роботу з новим прем'єр-міністром Італії Мелоні по УкраїніБайден чекає на спільну роботу з новим прем'єр-міністром Італії Мелоні по Україні
Forbes: Росія і Білорусь погрожують Україні новим наступом з півночі, але це дурна ідеяForbes: Росія і Білорусь погрожують Україні новим наступом з півночі, але це дурна ідея
Ухвалення нового закону про СБУ без запобіжників створить серйозні корупційні ризики — ШабунінУхвалення нового закону про СБУ без запобіжників створить серйозні корупційні ризики — Шабунін
Розстріл на полігоні в Білгороді обростає новими подробицями: "Почалося все з того…"Розстріл на полігоні в Білгороді обростає новими подробицями: "Почалося все з того…"
Комітет ВР підтримав призначення ексголови “Ощадбанку” новим керівником НБУКомітет ВР підтримав призначення ексголови “Ощадбанку” новим керівником НБУ
США готові до співпраці з новим урядом Італії для підтримки України – БлінкенСША готові до співпраці з новим урядом Італії для підтримки України – Блінкен
Невідсторонення судді Львова з посади може коштувати Верховному суду легітимності — ШабунінНевідсторонення судді Львова з посади може коштувати Верховному суду легітимності — Шабунін
Последние новости
Подгружаем последние новости