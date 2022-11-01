Кабмін відмовся виділити гроші на зарплати новим прокурорам САП — Шабунін

Уряд відмовився збільшити фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, чим порушив обіцянку перед Європейським Союзом, від якої залежить виділення наступного траншу макрофінансової допомоги, заявив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Мова йде про поправку до бюджету про збільшення фінансування САП. Ці гроші мали б покрити фінансування заробітних плат восьми нових прокурорів, відбір яких завершився нещодавно.

«Знаючи це все, учора уряд прозвітував ЄС про успіхи у проведенні конкурсу на посади прокурорів САП. А вже сьогодні - фактично відмовився забезпечити цих прокурорів зарплатами», - підкреслив Шабунін.

Офіційною причиною відмови стала відсутність пропозицій від Офісу генерального прокурора, що на ділі не створювало правових перешкод для збільшення фінансування.

«Але є і хороша новина. Виправити це все ще може бюджетний комітет відновивши правку у проекті бюджету перед завтрашнім голосуванням у Раді», - додав Шабунін.