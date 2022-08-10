Зарплата деяких мерів та чиновників і під час війни залишається дуже високою

Незважаючи на те, що в Україні вже майже півроку триває війна, і бюджети усіх рівнів відчувають велику скруту, зарплата деяких держслужбовців залишається завидно високою. Незважаючи на збіднілу казну, вони призначають собі щедрі надбавки за "інтенсивну працю" та одержують набагато більше за президента країни.

Заплати деяких виборних і не виборних можновладців оприлюднив focus.

Нині простежується характерна тенденція: що далі населений пункт від столиці, тим вищими можуть бути зарплати у держслужбовців, які там заправляють. У той час як Кабмін обмежив собі зарплати під час війни, чиновники на місцях продовжують виплачувати собі щедрі надбавки. Причому деякі з цих надбавок у кілька разів перевищують номінальну зарплату посадовця.

При цьому держслужбовці низової ланки, на яких лежить уся "чорна робота" і відповідальність за неї, нерідко отримують мінімалку або ще менше.

"Вимушена визнати, що система оплати праці на держслужбі справді незрозуміла та несправедлива. Це особливо відчутно на рівні районів, де посадові оклади часто бувають меншими за мінімальну зарплату", — прокоментувала ситуацію із зарплатами держслужбовців голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина.

У райцентрах зарплати вищі, ніж у Кабміні

За приклад можна взяти червневі зарплати керівників Кабміну, які відмовились від усіх надбавок під час війни і отримують "голі" посадові оклади, та зарплати деяких посадовців на місцях.

Так, за червень у Кабміні були виплачені такі зарплати:

прем'єр-міністру України Денису Шмигалю — 61 688 грн після оподаткування;

віце-прем'єрці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній — 22 326 грн;

міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірині Верещук — 61 397 грн;

міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову — 61 397 грн.

Водночас, наприклад, у Кременчуці зарплати міських посадовців (дані взяті із місцевих видань) за червень вийшли такі:

119 583 грн (без урахування податків) отримала заступниця міського голови з гуманітарних питань Ольга Усанова;

104 625 грн заплатили заступнику міського голови з питань будівництва Дмитру Кравченку;

75 882 грн отримав мер Кременчука Віталій Малецький.

Непогано заробляє місцева еліта і у зовсім невеликих населених пунктах. Наприклад, на Рівненщині очільник Радивилівської міської ОТГ Микола Карапетян у лютому заробив понад 120 тисяч гривень, а загалом "мерська" зарплата за перше півріччя 2022 року склала 426 714 гривень. І це при тому, що Радивилів розташований у глибокому тилу, і його керманичам, на щастя, не довелось вирішувати міські проблеми під ракетними обстрілами.

Для порівняння: щомісячна зарплата президента України Володимира Зеленського у 2022 році становить 28 тисяч гривень. Він отримує її без надбавок "за інтенсивність".

Близько 90% заробітку чиновника можуть становити надбавки і премії

Слід зазначити, що посадові оклади багатьох можновладців вельми скромні. А свої нескромні виплати вони одержують за рахунок варіативної частини: надбавок за інтенсивність та різноманітних премій. Причому усі ці надбавки в сумі можуть становити до 10 посадових окладів чиновника.

"Країні потрібна зрозуміла система винагороди за ефективну роботу, і нинішня ситуація підтверджує необхідність реформи системи оплати праці. Адже варіативна частина, що перевищує постійну частку, нівелює роль власне окладу. Регулярність виплат премій, без визначення особистого внеску працівника, позбавляє мотивації", - зауважила Наталія Алюшина .

Втім, навряд чи під час війни хтось буде займатись реформуванням системи оплати праці держслужбовців. А тим часом, деякі з них встигнуть сповна скористатись привілеями своєї посади. Як кажуть, кому війна...

До речі, депутати Верховної Ради також недавно подбали про підвищення собі зарплат. Водночас за час війни третина українців втратила роботу. А у тих, в кого вона залишилась, зарплати впали на 30-40 відсотків.