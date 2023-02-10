EUObserver: Дипломати Росії в Європі деморалізовані і невчасно отримують зарплати

Змучені російські дипломати в чорних костюмах повторюють провальну пропаганду в столицях ЄС. Так дипломатію Росії описує щорічний звіт розвідки Естонії після року російської війни проти України.

Дехто з росіян почувається демотивованим через невеликі речі, такі як затримки з виплатами зарплат через ускладнення, пов’язані з запровадженням фінансових санкцій ЄС.

«Серед нових щоденних турбот російських дипломатів тепер тривога через незнання, чи отримають вони свої щомісячні виплати на банківський рахунок, або, у випадку, якщо цього не станеться, в кого з колег позичити грошей», - цитує EUObserver цьогорічний звіт естонської зовнішньої розвідувальної служби, який був опублікований 8 лютого.

«Це вплинуло на моральний дух дипломатів за кордоном. Їхня мотивація не висока і погіршується, а ми саме цього хотіли досягти», - сказав директор естонської розвідки Каупо Росін.