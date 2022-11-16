"Нас просто дурять і все": окупанти скаржаться на реальні зарплати військових рф

окупанти, російські солдати, російські війська

Російський окупант на Донеччині поскаржився у розмові з мамою, що йому не виплачують обіцяну зарплату.

Як повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України, про фігурантом перехоплення є військовослужбовець підрозділу 9 ОМСП (Новобахмутівка – Новоселівка-2А) 1 АК.

"Я цього місяця отримав 35 тисяч (російських рублів, це приблизно 21 тисяча грн - ред.) нафіг. Нас обманюють. У нас так всі 135 осіб отримують. Ну нам не дають. Я за 8 місяців повинен отримати 800 тисяч (рублів, приблизно 486 тисяч грн - прим. ред.) Ми, якщо чесно, ми вже й папери все писали. Нас просто дурять і все", - плачеться окупант.

окупанти, російські солдати, російські війська

Раніше російські окупанти скаржилися на постійні обстріли, велику кількість поранених і на те, що армія Росії не готова воювати взимку.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, у перехопленій розмові російський окупант, що знаходиться в Луганській області, розповів про безперспективність подальших військових дій армії Росії.

путінський загарбник зазначив, що ЗСУ постійно обстрілюють їхні позиції артилерією. Також українські військові застосовують дрони для розвідки та атак.

"Бачиш дрон летить. Х**к яєчко скидають на тебе. Бум! Чотири людини 300-ті", - заявив окупант.

Також він розповів, що українські війська мають краще обладнання та забезпечення, а російська армія не готова до зими.

російська техніка, колона, окупанти

"Я тобі більше скажу. У них набагато краще, ніж у нас. Вони 8 років окопувалися тут, а їм пох * на цю зиму! У них тепляки (тепловізори - ред.), нічники. А у нас них * я ", - бідкається окупант.

Також військові Росії скаржаться, що російська артилерія погано працює, тому часто б'є по окупантах.


Юлия Александрова, politeka.net





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