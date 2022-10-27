Зарплати військових: Маляр розповіла, як змінилося забезпечення Збройних сил України

Анна Маляр

Заступниця міністра оборони Анна Маляр розповіла, скільки зараз держава витрачає на забезпечення зарплат військовим.

Для військовослужбовців до кінця року передбачено кошти на виплату щомісячного грошового забезпечення. Про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник міністра оборони Анна Маляр.

"До кінця року передбачено необхідні кошти на виплату щомісячного грошового забезпечення для військовослужбовців", - повідомила Маляр.

Вона зазначила, що сьогодні за місяць виплачується грошове забезпечення на ту суму, яка до повномасштабного вторгнення росії передбачалася на рік.

"Наразі тривають необхідні процедури після ухвалення змін до Державного бюджету на 2022 рік, і після закінчення цих процедур усі наші військовослужбовці отримають виплати в повному обсязі. Ці гроші бюджетом передбачені", - запевнила заступник міністра.

ЗСУ, звільнення територій, прапор

Зазначимо, раніше заступник міністра оборони Анна Маляр наголошувала, що можливі затримки грошових виплат військовим будуть мінімальними. "Минулого разу я попереджала про можливі затримки з виплатами, але якщо вони і будуть, то будуть мінімальні, це лічені дні. Ми робимо все, щоб наші військові не відчули ці зміни. Військові отримають грошові виплати в повному обсязі", - сказала Маляр. Вона нагадала, що Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, від яких залежить фінансування грошового забезпечення військовослужбовців.

Анна Маляр


Галина Струс, politeka.net





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