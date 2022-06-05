ВСУ отбили 20% Северодонецка и устроили неприятный сюрприз кадыровцам - Институт изучения войны (ISW)
Прогнозируемых Британией двух недель, для полного захвата россиянами Луганской области, не хватит. Украинская оборона на востоке остается эффективной, информирует
Упорные бои за Северодонецк до сих пор не прекращаются, к тому же, благодаря удачным контрнаступательным действиям украинских защитников, удалось отбить 20% города у противника. Самоуверенные настроения русских войск, в том числе чеченских подразделений, стоили им потери контроля за почти четвертью города и значительного количества личного состава. Ситуацию на фронте русско-украинской войны проанализировал Американский институт изучения войны (
Поспешные заявления о полном захвате Северодонецка роSSийским командованием, сыграли злую шутку с военнослужащими, уже уверенно чувствовавшими себя в городе. Внезапные контрнаступательные действия Сил обороны Украины позволили отбить 20% города и нанести урон врагу, в частности подразделениям чеченцев.
"Некоторые роSSийские блоггеры сообщили, что чеченские подразделения, вероятно, думали, что они успешно захватили Северодонецк, и не были готовы к контратаке", – говорится в сообщении ISW.
Однако бои продолжаются, для подкрепления сил, военное руководство РФ направило резервы со 2-го армейского корпуса так называемой ЛНР. Но украинская оборона остается эффективной.
РоSSийские войска пытались наступать примерно в 16 км юго-восточнее Северодонецка на Устиновку, чтобы закрепить собственные позиции на западном берегу Северского Донца. Однако операция не увенчалась успехом.
Вооруженные Силы Украины продолжают успешно отражать натиск роSSийских воск в районе Попасной. Ключевые автомагистрали и логистическая сеть Бахмута и Лисичанска остается под контролем украинцев.
Ужесточились артиллерийские обстрелы и авиаудары в восточной оперативной зоне. Их эффективность так же стала лучше по сравнению с первыми месяцами войны. Однако неспособность полностью подавить украинскую артиллерию мешает достигать поставленных задач.
"РоSSийским силам трудно определить местонахождение украинской артиллерии из-за отсутствия необходимого оборудования, например, радаров и беспилотников, и плохая связь между роSSийской артиллерией и разведывательными подразделениями " - говорится в ежедневной сводке ISW.