ВСУ отбили 20% Северодонецка и устроили неприятный сюрприз кадыровцам - Институт изучения войны (ISW)

Прогнозируемых Британией двух недель, для полного захвата россиянами Луганской области, не хватит. Украинская оборона на востоке остается эффективной, информирует ZN.ua.

ВСУ отбили 20% Северодонецка и устроили неприятный сюрприз кадыровцам - Институт изучения войны (ISW)
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Упорные бои за Северодонецк до сих пор не прекращаются, к тому же, благодаря удачным контрнаступательным действиям украинских защитников, удалось отбить 20% города у противника. Самоуверенные настроения русских войск, в том числе чеченских подразделений, стоили им потери контроля за почти четвертью города и значительного количества личного состава. Ситуацию на фронте русско-украинской войны проанализировал Американский институт изучения войны (ISW).

Поспешные заявления о полном захвате Северодонецка роSSийским командованием, сыграли злую шутку с военнослужащими, уже уверенно чувствовавшими себя в городе. Внезапные контрнаступательные действия Сил обороны Украины позволили отбить 20% города и нанести урон врагу, в частности подразделениям чеченцев.

"Некоторые роSSийские блоггеры сообщили, что чеченские подразделения, вероятно, думали, что они успешно захватили Северодонецк, и не были готовы к контратаке", – говорится в сообщении ISW.

Однако бои продолжаются, для подкрепления сил, военное руководство РФ направило резервы со 2-го армейского корпуса так называемой ЛНР. Но украинская оборона остается эффективной.

РоSSийские войска пытались наступать примерно в 16 км юго-восточнее Северодонецка на Устиновку, чтобы закрепить собственные позиции на западном берегу Северского Донца. Однако операция не увенчалась успехом.

Вооруженные Силы Украины продолжают успешно отражать натиск роSSийских воск в районе Попасной. Ключевые автомагистрали и логистическая сеть Бахмута и Лисичанска остается под контролем украинцев.

Ужесточились артиллерийские обстрелы и авиаудары в восточной оперативной зоне. Их эффективность так же стала лучше по сравнению с первыми месяцами войны. Однако неспособность полностью подавить украинскую артиллерию мешает достигать поставленных задач.

"РоSSийским силам трудно определить местонахождение украинской артиллерии из-за отсутствия необходимого оборудования, например, радаров и беспилотников, и плохая связь между роSSийской артиллерией и разведывательными подразделениями " - говорится в ежедневной сводке ISW.


Дарья Кепова, ZN.ua





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