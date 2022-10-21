"Велика інтрига": Путіну готують вкрай неприємний сюрприз на G20

Володимир Путін

Учасники саміту G20 в Індонезії працюють над тим, щоб російський президент володимир путін почувався максимально ізольованим.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

"Все це в роботі. Ми щодня обговорюємо історію з G20, які західні лідери будуть, чи зустрічатимуться вони з Путіним. Якщо зустрічатимуться, що йому повинні сказати. Велика інтрига навколо G20, але і це мине», - пояснив Кулеба.

Також український міністр запевнив, що для України G20 нічого суттєво не змінить, адже «питання вирішуються в інших місцях".

Кулеба крім того зауважив, що там будуть не лише "країни, які називають речі своїми іменами, але й ті, "хто грає в нейтральність, хто намагається хоч морально, але підтримати Путіна".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 17 жовтня на тлі чергової атаки окупантів на Україну закликав вигнати Росію з усіх майданчиків.

володимир путін

"Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край російському лицемірству. Росію потрібно вигнати з усіх майданчиків", – заявив радник голови ОП.

Саміт G20 проводять щороку, 2022-му році організовуватиме конференцію Індонезія. Саміт відбудеться — 15-16 листопада на Балі.


Катерина Петренко, politeka.net





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