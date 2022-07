Рамштайн-4: Данілов і Резніков обіцяють українським військовим «приємні сюрпризи»

Україна готується до нової зустрічі Контактної групи з оборони (формат «Рамштайн»), яка відбудеться 20 липня. Тож ввечері 18 липня Київ та Вашингтон погодили власні позиції під час розмови міністрів оборони Олексія Резнікова і Ллойда Остіна.

«Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у рамках Рамштайну: ми погодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України тощо. Крім того, Ллойд Остін має деякі дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше», - твітнув Резніков.