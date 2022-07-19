Рамштайн-4: Данілов і Резніков обіцяють українським військовим «приємні сюрпризи»

Україна готується до нової зустрічі Контактної групи з оборони (формат «Рамштайн»), яка відбудеться 20 липня. Тож ввечері 18 липня Київ та Вашингтон погодили власні позиції під час розмови міністрів оборони Олексія Резнікова і Ллойда Остіна.

«Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у рамках Рамштайну: ми погодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України тощо. Крім того, Ллойд Остін має деякі дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше», - твітнув Резніков.

I discussed with our great friend Lloyd J. Austin III the upcoming meeting within the framework of #Ramstein : we agreed on the agenda, shared information on the control of arms arriving to ?? etc. Also, @SecDef has some very good news, but details will come a little later pic.twitter.com/J3grbGZzV3 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 18, 2022

As part of our constant conversation, I spoke with my Ukrainian counterpart @oleksiireznikov ?? today to discuss Ukraine’s needs in this fifth month of Russia’s brutal invasion. pic.twitter.com/G7G5KEl43X — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 18, 2022

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що на зустрічі обговорюватиметься збільшення постачання зброї Україні.

Додаткове озброєння дозволить створити не просто паритет, а й забезпечити перевагу української армії та швидше закінчити війну.

«Що стосується паритету. Сьогодні у нас справді вже зовсім інша ситуація, ніж була місяць тому. Завдяки тому, що ми отримуємо необхідну кількість зброї від наших партнерів, ми встановили певний паритет у певних позиціях. Чи достатньо цього сьогодні? Хотілося б більшого», - розповів Данілов в етері національного телемарафону.

Секретар РНБО додав, що в Європі вже майже закінчуються снаряди радянського зразка – 122 та152 калібр, тож Україна у бойових умовах переходить на стандарти НАТО – 155 калібр та інші. Данілов також висловив надію на поставки Україні далекобійних снарядів для HIMARS.

«Є великі надії на приємні сюрпризи для нашої країни від партнерів на зустрічі «Рамштайн-4». Про наші потреби ми говорили постійно. Частково вони починають задовольнятися – ситуація змінилася у порівнянні з березнем-квітнем, навіть травнем. Потяг пішов – головне, щоб він не зупинявся», - підсумував він.