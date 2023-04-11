Україна може зробити новий "сюрприз" для військових кораблів РФ – Резніков

Окупанти досі не знають про всі можливості української армії.

Українські сили мають досі не відомі російським загарбникам можливості, щоб влаштувати новий "сюрприз" для їхніх кораблів у Чорному морі. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, коментуючи затоплення ворожого ракетного крейсера "Москва" – флагмана Чорноморського флоту РФ – у квітні 2022 року, пише Liga.net, інформує ZN.ua.

Україна може зробити новий
Фото ілюстративне
© Міністерство оборони РФ

За словами глави Міноборони, він досі не може розповісти всі деталі знищення згаданого російського корабля, оскільки агресор не знає певних нюансів. У політика є відповідна домовленість із командувачем Військово-морських сил ЗСУ Олексієм Неїжпапою, чия команда забезпечила затоплення "Москви".

«Не всі деталі ми зараз можемо розкрити. Деякі є нюанси, які досі не відомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий "сюрприз" на морі, чергову "бавовну", пов’язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію», – заявив Резніков.

Він також зазначив, що знищення ракетного крейсера "Москва" стало другим в історії існування флоту РФ потопленням саме флагмана. Перший такий випадок стався понад сотню років назад неподалік острова Цусіма – під час російсько-японської війни в 1904-му.


Максим Царук, ZN.ua





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