Україна може зробити новий "сюрприз" для військових кораблів РФ – Резніков

Окупанти досі не знають про всі можливості української армії.

Українські сили мають досі не відомі російським загарбникам можливості, щоб влаштувати новий "сюрприз" для їхніх кораблів у Чорному морі. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, коментуючи затоплення ворожого ракетного крейсера "Москва" – флагмана Чорноморського флоту РФ – у квітні 2022 року, пише Liga.net , інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © Міністерство оборони РФ

За словами глави Міноборони, він досі не може розповісти всі деталі знищення згаданого російського корабля, оскільки агресор не знає певних нюансів. У політика є відповідна домовленість із командувачем Військово-морських сил ЗСУ Олексієм Неїжпапою, чия команда забезпечила затоплення "Москви".

«Не всі деталі ми зараз можемо розкрити. Деякі є нюанси, які досі не відомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий "сюрприз" на морі, чергову "бавовну", пов’язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію», – заявив Резніков.