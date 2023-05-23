Хибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони Латвії

"Тому ми повинні залишатися єдиними і послідовними у нашій підтримці України".

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце на зустрічі міністрів оборони дванадцяти країн Північної групи, що входять до НАТО, у польському місті Легьонові під Варшавою заявила, що дещо передчасно вважати, що Росія ослаблена війною. Про це повідомляє пресслужба литовського оборонного відомства, інформує ZN.ua .

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"Незважаючи на звичайні загрози безпеці нашого регіону, ми також повинні бути готові до того, що Росія продовжить використовувати свій широкий арсенал гібридних і ядерних загроз, щоб залякати і послабити підтримку України з боку Заходу", – зазначила Мурнієце.

"Тому ми повинні залишатися єдиними і послідовними у нашій підтримці України і продовжувати бути рушійною силою, яка консолідує і об'єднує західні демократії у всілякій підтримці України", – наголосила міністерка.

Обговорюючи пріоритети країн Північної групи на саміті НАТО у Вільнюсі, міністри оборони висловили переконання, що рішення саміту мають посилити можливості Альянсу зі стримування і оборони в регіоні з метою протидії нинішнім і майбутнім загрозам з боку Росії.

Північна група є неформальним форумом співпраці, до якого входять дванадцять країн – Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, три країни Балтії, Німеччина, Польща, Нідерланди та Велика Британія.