Хибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони Латвії
"Тому ми повинні залишатися єдиними і послідовними у нашій підтримці України".
Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце на зустрічі міністрів оборони дванадцяти країн Північної групи, що входять до НАТО, у польському місті Легьонові під Варшавою заявила, що дещо передчасно вважати, що Росія ослаблена війною. Про це
"Незважаючи на звичайні загрози безпеці нашого регіону, ми також повинні бути готові до того, що Росія продовжить використовувати свій широкий арсенал гібридних і ядерних загроз, щоб залякати і послабити підтримку України з боку Заходу", – зазначила Мурнієце.
"Тому ми повинні залишатися єдиними і послідовними у нашій підтримці України і продовжувати бути рушійною силою, яка консолідує і об'єднує західні демократії у всілякій підтримці України", – наголосила міністерка.
Обговорюючи пріоритети країн Північної групи на саміті НАТО у Вільнюсі, міністри оборони висловили переконання, що рішення саміту мають посилити можливості Альянсу зі стримування і оборони в регіоні з метою протидії нинішнім і майбутнім загрозам з боку Росії.
Північна група є неформальним форумом співпраці, до якого входять дванадцять країн – Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, три країни Балтії, Німеччина, Польща, Нідерланди та Велика Британія.