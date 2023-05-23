Хибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони Латвії

"Тому ми повинні залишатися єдиними і послідовними у нашій підтримці України".

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце на зустрічі міністрів оборони дванадцяти країн Північної групи, що входять до НАТО, у польському місті Легьонові під Варшавою заявила, що дещо передчасно вважати, що Росія ослаблена війною. Про це повідомляє пресслужба литовського оборонного відомства, інформує ZN.ua.

Хибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони Латвії
© depositphotos / PromesaStudio

"Незважаючи на звичайні загрози безпеці нашого регіону, ми також повинні бути готові до того, що Росія продовжить використовувати свій широкий арсенал гібридних і ядерних загроз, щоб залякати і послабити підтримку України з боку Заходу", – зазначила Мурнієце.

"Тому ми повинні залишатися єдиними і послідовними у нашій підтримці України і продовжувати бути рушійною силою, яка консолідує і об'єднує західні демократії у всілякій підтримці України", – наголосила міністерка.

Обговорюючи пріоритети країн Північної групи на саміті НАТО у Вільнюсі, міністри оборони висловили переконання, що рішення саміту мають посилити можливості Альянсу зі стримування і оборони в регіоні з метою протидії нинішнім і майбутнім загрозам з боку Росії.

Північна група є неформальним форумом співпраці, до якого входять дванадцять країн – Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, три країни Балтії, Німеччина, Польща, Нідерланди та Велика Британія.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — МалярСитуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр
Блок рекламы


Похожие новости
Охоплена війною Україна потрапила до топ-10 найбільш нещасних країн світуОхоплена війною Україна потрапила до топ-10 найбільш нещасних країн світу
Міноборони про події у Бєлгородській області: Вже всі розуміють, що режим Путіна потрібно змінюватиМіноборони про події у Бєлгородській області: Вже всі розуміють, що режим Путіна потрібно змінювати
Португалія не розглядає відправку Україні F-16, але готова допомогти "авіаційній коаліції" по-іншомуПортугалія не розглядає відправку Україні F-16, але готова допомогти "авіаційній коаліції" по-іншому
Росія використає події у Білгородській області для подання себе як жертви війни – британська розвідкаРосія використає події у Білгородській області для подання себе як жертви війни – британська розвідка
Наєв: Мобілізовані росіяни проходять підготовку на території Білорусі, яка триває до двох місяців,Наєв: Мобілізовані росіяни проходять підготовку на території Білорусі, яка триває до двох місяців,
Держдепартамент США: Передача Україні F-16 і навчання пілотів – наш пріоритетДерждепартамент США: Передача Україні F-16 і навчання пілотів – наш пріоритет
Сунак проти будь-яких "мирних планів", що мають на меті заморозити війну в УкраїніСунак проти будь-яких "мирних планів", що мають на меті заморозити війну в Україні
Росіяни викрали кримського татарина через підрив залізниці на півострові та погрожували йому розправоюРосіяни викрали кримського татарина через підрив залізниці на півострові та погрожували йому розправою
Маляр про Бахмут: «Росіяни втратили деякі панівні висоти. Наші війська взяли місто в напівоточення»Маляр про Бахмут: «Росіяни втратили деякі панівні висоти. Наші війська взяли місто в напівоточення»
Ще 730 росіян вже відвоювали раз і назавжди: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 730 росіян вже відвоювали раз і назавжди: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Последние новости
Подгружаем последние новости