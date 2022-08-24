У День Незалежності США відправили "сюрприз" для українських військових: фото

Сполучені Штати Америки відправляють на потреби Збройних Сил України нову партію військової допомоги. У Пентагоні показали фото, як зброю вантажать у літаки, інформує Апостроф.

Фото опублікували на офіційній сторінці міністерства оборони США.

На 31 річницю Дня Незалежності України, 24 серпня, Пентагон показав фотографії, як члени 305-ї ескадрильї повітряного порту на об’єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст завантажують боєприпаси у літаки, які незабаром прибудуть в Україну.

Фото: Твіттер / @DeptofDefense

Фото: Твіттер / @DeptofDefense

Фото: Твіттер / @DeptofDefense

Фото: Твіттер / @DeptofDefense

Прокоментував цю події й міністр оборони США Ллойд Остін, наголошуючи, що Сполучені Штати роблять усе можливе для забезпечення українських бійців необхідною зброєю для боротьби з російським агресором.

"Робота триває. Вона ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють, щоб українці точно мали необхідну техніку для захисту країни", - написав він у твіттері.

Водночас ні Ллойд Остін, ні Пентагон не уточнюють, що знаходиться в контейнерах зі зброєю для України.


Ліза Бровко, Апостроф





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