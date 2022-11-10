В Генштабі сказали, що думають про "лінію Вагнера", натякнувши на сюрприз для окупантів: "Завдяки міжнародним партнерам..."

В Генштабі сказали, що думають про "лінію Вагнера", натякнувши на сюрприз для окупантів: "Завдяки міжнародним партнерам..."

Українські захисники ретельно відстежують хід відбудови так званої лінії Вагнера, розглядаючи шляхи її подолання.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Громов під час брифінгу констатував, що інженерні загородження мають на меті зупинити або ускладнити просування військ противника. Це, за його словами, можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження.

«Однак історія війн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії. Відповідно й у нас, завдяки міжнародним партнерам, є засоби подолання мінно-вибухових загороджень», - відкреслив Олексій Громов.

Нагадаємо, 19 жовтня 2022 року власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої оборонної лінії в окупованій росією Луганської області.

Нові супутникові знімки Maxar Technologies показали, що найманці з "Вагнера" ??збудували біля міста Горське двокілометрове укріплення.

Фортифікація складається із чотирьох рядів цементних пірамід. За протитанковими укріпленнями знаходиться велика траншея.

Супутникові знімки Європейського космічного агентства показують, що копання траншеї велося у два етапи: перша частина траншеї копалася з 25 вересня; друга ділянка траншеї була вирита десь між 30 вересня та 5 жовтня.

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували карту, на якій стверджується, що путінські найманці продовжуватимуть будувати "лінію" доти, доки вона не простягнеться на схід від російсько-українського кордону до Кремінного, а потім на південь до Світлодарська.

російська техніка, окупанти, війна

Зміцнення може розтягнутись приблизно на 217 км.


Катерина Петренко, politeka.net





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