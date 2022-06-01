"Куда вы наших детей привели?": матери "мобилизированных" с Донбасса устроили бунт

"Куда вы наших детей привели?": матери "мобилизированных" с Донбасса устроили бунт

"Мобилизует" рф на войну всех, кого могут, на оккупированных территориях. Из-за этого там происходят бунты.

РоSSийские оккупанты испытывают значительный недостаток живой силы в войне против Украины. Потому россияне не гнушаются забирать в свою армию из оккупированного Донбасса даже тех, кто по их "правилам" имел формальные причины избежать призыва – студентов.

Об этом стало известно благодаря перехвату ГУР Минобороны.

Из-за этого матери студентов устроили бунт и пришли к военной части. В частности, боевик из "ДНР" рассказывал роSSийскому оккупанту о протестах, состоявшихся в "115 батальоне" роSSийской армии.

"Получился приказ отпустить студентов. Приехали матери, подруги и устроили протесты. Незаконная мобилизация. Вы ох*или? Куда вы наших детей привели?" – говорит он.

Также боец ??рассказал об отношении роSSийских солдат к "мобилизованным" из Донецкой области.

"Когда на передок бросили — пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали: вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно" , – возмутился боевик из "ДНР".


Александра Павленко, politeka.net

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