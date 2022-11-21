Іспанія допоможе Україні у розслідуванні воєнних злочинів та тренуванні наших військових

Іспанія направить до України поліцейських для допомоги у розслідуванні злочинів, скоєних в умовах війни, повідомив прем’єр-міністр країни Педро Санчес.

«Іспанську поліцію буде розгорнуто в Україні для підтримки української влади у розслідуванні можливих воєнних злочинів і злочинів проти людяності», - заявив Санчес, виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО.

На сьогодні ініціативу України щодо створення спеціального трибуналу для покарання РФ за злочин агресії підтримують уряди Естонії, Латвії, Литви, Чехії, Нідерландів та інших країн. Україна на різних міжнародних майданчиках нагадує про важливість покарання агресора.

Крім того, іспанський прем’єр повідомив, що його країна братиме участь у тренувальній місії ЄС. До кінця листопада у Толедо має почати роботу центр підготовки українських військових.

Місію військової допомоги Україні ЄС утворив 17 жовтня, «щоб посилити військовий потенціал ЗСУ для захиститу територіальної цілісності і суверенітету України».