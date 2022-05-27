Боевики “ДНР” могут казнить воевавших за Украину британцев и марокканца – РосСМИ

Шон Пинэр, Эндрю Хилл и Садун Брагим захвачены, как говорят боевики, весной, информирует ZN.ua.

Боевики “ДНР” могут казнить воевавших за Украину британцев и марокканца – РосСМИ
© korrespondent.net

Боевики подконтрольной Кремлю группировки “ДНР” утверждают, что взяли в плен троих подданных Великобритании и Марокко, которые воевали в составе украинского иностранного легиона. Боевики говорят, что на “суде” им может быть назначена высшая мера наказания — смертная казнь, заявили роSSийскому "Интерфаксу" боевики.

Спикер так называемой “прокуратуры” боевиков “ДНР” сказал, что к “обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания - смертная казнь".

Интерфакс называет имена троих пленных: Шон Пинэр и Эндрю Хилл из Великобритании и Садун Брагим из Марокко, по утверждениям боевиков, попали в плен на Донбассе весной 2022 года.


Александр Хребет, ZN.ua

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