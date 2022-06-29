Бойовику “ДНР” дали 15 років тюрми за спробу захоплення Запорізької області

Його майно конфіскують.

Бойовику “ДНР” дали 15 років тюрми за спробу захоплення Запорізької області
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Суд засудив громадянина України до 15-ти в'язниць за державну зраду та участь у незаконному збройному формуванні “ДНР”, розповіли в офісі генерального прокурора.

"При публічному звинуваченні прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка у державній зраді та участі у не передбачених законом воєнізованих чи збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі. свободи з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні прокуратури у середу.

На початку бойовик “ДНР” на території тимчасово окупованої території Донецької області добровільно вступив до лав незаконного збройного угруповання та став командиром відділення.


Олександр Хребет, ZN.ua





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