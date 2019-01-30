"Возрождение" выдвинуло в президенты нардепа Бондаря

Партия "Возрождение" на съезде 30 января выдвинула в президенты своего лидера, депутата Верховной Рады Виктора Бондаря.

Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

Мэр Харькова Геннадий Кернес раньше говорил, что партия "Возрождение" хотела выдвинуть его кандидатом в президенты. Но Кернес отказался от баллотирования и фактически выразил поддержку действующему президенту Петру Порошенко.

Виктор Бондарь родился в 1975 году в Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург).

В 2005 году в возрасте 29 лет Бондарь был назначен министром транспорта и связи Украины. На этом посту находился до августа 2006 года.

Потом перешел работать в Секретариат Президента Украины, где до 2007 года занимал пост заместителя главы. На данной должности занимался вопросами кадров и региональной политики. Позже был главой ОГА Днепропетровской области, работал в Государственной таможенной службе.

В 2012 году Бондарь стал народным депутатом Украины седьмого созыва. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" (пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова), но уже в феврале вышел из фракции.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах в Верховную Раду избран народным депутатом Украины VIII созыва по округу №191 (Хмельницкая область), набрав 18.61% голосов избирателей.

С 5 июня 2015 года - председатель политической партии "Возрождение".

5 сентября 2017 года - был избран председателем депутатской группы "Возрождение", после того как Виталий Хомутынник решил покинуть пост руководителя группы.