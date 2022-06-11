В ГБР рассказали о нардепах-предателях: "Вы их однозначно знаете"

Верховная Рада, нардепы

С начала полномасштабной роSSийской агрессии зарегистрировали пять уголовных производств относительно государственной измены и коллаборационизма, в которых фигурируют народные депутаты.

Об этом рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сафьян в эфире телемарафона, пишет Укринформ.

"Четыре уголовных производства за государственную измену и одно уголовное производство за коллаборационизм. Думаю, двух народных избранников вы однозначно знаете, я не имею права называть их фамилии", - сказала Сапьян.

Дела, где фигурируют чиновники и политики, являются приоритетными для ГБР, заявила она.

Нардепы, народные депутаты, Кива

"Но мы не можем ускорить некоторые процессы. Как только будет завершено досудебное расследование, обвинительные акты сразу будут переданы в суд", - сказала.

Отметим, ранее стало известно что нардепами-предателями оказались Илья Кива (ОПЗЖ) и Алексей Ковалев (Слуга Народа).

Илья Кива


Алексей Ионов, politeka.net





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