Посол Корнійчук закликав владу Ізраїлю припинити уникати однозначності та надати Україні допомогу

«Гуманітаркою війну не виграєш», – наголошує дипломат.

Посол Корнійчук закликав владу Ізраїлю припинити уникати однозначності та надати Україні допомогу
© Посольство України в Ізраїлі / Facebook

Державі Ізраїль слід змінити позицію уникнення відповіді на запит щодо військової допомоги України проти війни з російськими загарбниками. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив у відповідь на інтерв’ю міністра юстиції Ізраїлю Гідеона Саара, повідомляється на сторінці Посольства у Facebook.

«На жаль, позиція міністра збігається з позицією ізраїльського уряду, який поки що уникає однозначності та мінімальної допомоги. Як уже згадувалося, з гуманітарною допомогою, якою б важливою вона не була, ви не виграєте війну!» - зазначив посол.

При цьому він звернувся до влади Ізраїлю: «Це війна Давида проти Голіафа — Україна зіткнулася з жорстокою російською армією. Ми негайно потребуємо військової та оборонної допомоги, і я знову прошу лідерів Ізраїлю допомогти нам у цій війні, яку нам нав’язали без причини».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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