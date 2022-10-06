Посол Корнійчук закликав владу Ізраїлю припинити уникати однозначності та надати Україні допомогу

Державі Ізраїль слід змінити позицію уникнення відповіді на запит щодо військової допомоги України проти війни з російськими загарбниками. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив у відповідь на інтерв’ю міністра юстиції Ізраїлю Гідеона Саара, повідомляється на сторінці Посольства у Facebook.

«На жаль, позиція міністра збігається з позицією ізраїльського уряду, який поки що уникає однозначності та мінімальної допомоги. Як уже згадувалося, з гуманітарною допомогою, якою б важливою вона не була, ви не виграєте війну!» - зазначив посол.

При цьому він звернувся до влади Ізраїлю: «Це війна Давида проти Голіафа — Україна зіткнулася з жорстокою російською армією. Ми негайно потребуємо військової та оборонної допомоги, і я знову прошу лідерів Ізраїлю допомогти нам у цій війні, яку нам нав’язали без причини».