Луческу знову неоднозначно висловився про Росію та війну в Україні

Румун зробив дивну заяву.

Луческу знову неоднозначно висловився про Росію та війну в Україні
Луческу очолює "Динамо"
© ФК Динамо

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу знову неоднозначно висловився про Росію та війну в Україні.

"Хто може закінчити це? Дуже шкода, що все це залежить лише від кількох людей, а не від світу. Все людство, у тому числі й Росія, не хоче війни. Лише дехто хоче увійти в історію. Але можна зробити це благородно, а можна злочинно. Щоб я запитав у Путіна під час зустрічі? Я б запитав, чи вдається йому заснути", - сказав Луческу в інтерв'ю Tribune de Gen?ve.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.

На початку війни Луческу в інтерв'ю говорив про те, що спорт не має нічого спільного з політикою та про те, що російські спортсмени мають продовжувати змагатися.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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