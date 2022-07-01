Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу знову неоднозначно висловився про Росію та війну в Україні.

"Хто може закінчити це? Дуже шкода, що все це залежить лише від кількох людей, а не від світу. Все людство, у тому числі й Росія, не хоче війни. Лише дехто хоче увійти в історію. Але можна зробити це благородно, а можна злочинно. Щоб я запитав у Путіна під час зустрічі? Я б запитав, чи вдається йому заснути", - сказав Луческу в інтерв'ю Tribune de Gen?ve .

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.

На початку війни Луческу в інтерв'ю говорив про те, що спорт не має нічого спільного з політикою та про те, що російські спортсмени мають продовжувати змагатися.