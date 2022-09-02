Польща однозначно підтримує заборону в'їзду росіянам в ЄС – Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна однозначно підтримує заборону в’їзду росіянами на територію Євросоюзу, передає RMF24 . За його словами, виключенням можуть стати лише гуманітарні візи.

«Ми вже сьогодні переконалися, що потрібно не просто уникати надмірної кількості поїздок з Росії, а їх треба просто звести до мінімуму… Ми живемо у воєнний час, це надзвичайна ситуація, коли йде війна на нашому східному кордоні, і тому російський агресор має відчути наслідки», – заявив Моравецький.

Він додав, що гуманітарні візи та візи для тих, хто серйозно виступає проти режиму Путіна, все ще можуть видаватись.

«Але я не можу уявити таку ситуацію, що в Україні йде війна, чиняться жорстокі злочини російської армії – адже все це робиться зі згоди, відома і навіть підбурювання з боку Кремля. Тим часом громадяни Росії можуть в'їжджати в ЄС, як ні в чому не бувало. На грецьких пляжах ми бачимо, як веселиться сім'я прессекретаря (речника Кремля Дмітрія Пєскова – ред.). Прикладів багато. Це щось глибоко недоречне, тому Польща намагається вказати нашим європейським партнерам, що ця ситуація є недоречною», – сказав прем'єр-міністр.