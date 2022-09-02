Польща однозначно підтримує заборону в'їзду росіянам в ЄС – Моравецький

Однак, Матеуш Моравецький зазначив, що може бути виключення, інформує ZN.ua.

Польща однозначно підтримує заборону в'їзду росіянам в ЄС – Моравецький
© Соцмережі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна однозначно підтримує заборону в’їзду росіянами на територію Євросоюзу, передає RMF24. За його словами, виключенням можуть стати лише гуманітарні візи.

«Ми вже сьогодні переконалися, що потрібно не просто уникати надмірної кількості поїздок з Росії, а їх треба просто звести до мінімуму… Ми живемо у воєнний час, це надзвичайна ситуація, коли йде війна на нашому східному кордоні, і тому російський агресор має відчути наслідки», – заявив Моравецький.

Він додав, що гуманітарні візи та візи для тих, хто серйозно виступає проти режиму Путіна, все ще можуть видаватись.

«Але я не можу уявити таку ситуацію, що в Україні йде війна, чиняться жорстокі злочини російської армії – адже все це робиться зі згоди, відома і навіть підбурювання з боку Кремля. Тим часом громадяни Росії можуть в'їжджати в ЄС, як ні в чому не бувало. На грецьких пляжах ми бачимо, як веселиться сім'я прессекретаря (речника Кремля Дмітрія Пєскова – ред.). Прикладів багато. Це щось глибоко недоречне, тому Польща намагається вказати нашим європейським партнерам, що ця ситуація є недоречною», – сказав прем'єр-міністр.





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